Leedulane Donaldas Kairys on olnud paar nädalat BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna peatreener, aga põrkus kiirelt kokku esimese probleemiga - Matthias Tass soovib meeskonnast lahkuda TTÜsse.

"Tõsi, VTB liigas on niisugusele noorele mängijale raske leida minuteid, kuid Eesti liigas näen teda põhirotatsioonis, tahaksin paljudes kohtumistes anda vähemalt ühele pikale mängijale puhkust," ütles Kairys Õhtulehele. "See tähendaks vähemalt 20 minutit mänguaega, mida on igale heatasemelises meeskonnas olevale noormängijale piisavalt."

Kairys lisas, et kuivõrd Tass soovib järgmisel suvel minna USA ülikooli, ei näe ta praegu noorele mehele Kalevist paremat varianti. "Kõige kurvem on asjaolu, et ma pole saanud Mattiast tundma õppida, kahjuks ei ole ta mulle selleks lihtsalt võimalust andnud. Käis paaris trennis ja kõik - tahab kasutada võimalust treeneri vahetumise korral leping lõpetada."

Tassi esindajad kohtusid täna Kairyse ja Kalevi mänedžeri Kaarel Sibulaga, kuid tulemuseni ei jõutud.