"See on sel poolaastal CSKA-l ainus nädal, kus nad on viis päeva järjest kodus. Reisidele mind kaasa ei võetaks. Kokkuvõttes on ikkagi tegemist üsna hea võimalusega. Sain aru, et mulle tehakse erand, sest väidetavalt pole CSKA juba aastaid väljastpoolt klubi kedagi nii lähedale oma köögipoolele lasknud," rääkis Varrak.