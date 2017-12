Sunderlandi jalgpallimeeskond sattus nädalavahetusel omapärasesse fekaaliskandaali, mida Inglismaal läbi nalja poo-gate’iks kutsutakse.

Nimelt süüdistatakse 17aastast Callum Mawsonit tribüünile roojamises. Mees ise oli enda sõnul niivõrd purjus, et ei mäleta juhtunust midagi, kuid ometi on ta nõus käsi südamel vanduma, et fekaale temast staadionile ei jäänud.

Unbelievable scenes as the now infamous Sunderland fan lays out his Saturday breakfast!what's the guy in the black hat shouting?"Oi Steward!-bring the bloke some loo roll man there's none left down here!"...mackem or not,doesn't matter,it' shocking!😂🙊💩 pic.twitter.com/MduKrGDfQE — Graeme Forster (@GraemeForster) December 3, 2017

Piltidel on näha, et noormees lasi püksid rebadele ja mingeid kummalisi toimetusi ta oma istme juures ajas. Üleüldse oli tegemist nooruki elus ühe üsna raju päevaga, sest hommikusöögiks sõi ta oma advendikalendrist kaks väikest šokolaaditükki ja jõi seejärel ära 12 pinti õlut ning kuus pinti siidrit. Kokkuvõttes on mehehakatis meedia vahendusel ametlikult vabandanud ja loodab, et talle ei määrata eluaegset staadionikeeldu.