Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee kinnitas täna otsuse premeerida 2017. aastal mitteolümpiaaladel maailmameistriks tulnud sportlasi ja nende treenereid kokku 30 000 euroga.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on maailmameistriks tulek suursaavutus, mis on väärt tunnustust ja tähistamist. „Maailma tippu jõudmine eeldab aastatepikkust rasket tööd ja erakordset pühendumust. On hea meel, et eestlased on järjekindlalt erinevatel aladel maailma tipus koha välja teeninud ning eriti hea meel, et tänavune aasta tõi Eesti sportlastele ka võistkondlikke maailmameistritiitleid. Täname teid kõiki, olete eeskujuks!“ ütles Sõõrumaa.

Eesti Olümpiakomitee premeerib 2000-euroga tänavu maailmameistriks tulnud mitteolümpiaalade individuaalsportlasi: Rasmus Haugasmägi veemootorispordi klassis OSY-400, Stefan Arand veemootorispordi klassis GT-30, Mihhail Jefremov kurnimängus Eurokurni klassis ning Dmitri Borovkov castingu multirullispinningu kahekäe kaugusheidetes. 1000-eurose preemia saavad Haugasmägi treener Üllar Põvvat, Arandi treener Henry Põvvat, Jefremovi treener Juri Grill ja Borovkovi treener Allar Lahi.