Lausanne’is toimunud pressikonverentsil andis Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) juht Thomas Bach teada, et Venemaa sportlased peavad PyeongChangi olümpiamängudel võistlema neutraalse lipu all. Russian Today vahendab, et venemaa president Vladimir Putin nimetas otsust "alandavaks kompromissiks".

Otsus tähendab, et Venemaa Olümpiakomitee on olümpialt kõrvaldatud. Kõik venelased, kes tahavad kahe kuu pärast toimuval olümpial osaleda, peavad oma puhtust tõestama vastavale töörühmale, kuhu kuulub üks liige WADAst, DFSUst ja ROKist.

Venelaste nime taha kirjutatakse PyeongChangis „olümpiasportlane Venemaalt“, mille lühend on inglise keeles OAR, kergejõustiku MMil osalenud kergejõustiklaste puhul kasutati lühendit ANA. Bach kinnitas, et Venemaa hümn olümpial ei kõla.

Venemaa spordi juhtfiguurile Vitali Mutkole määrati eluaegne olümpiakeeld. Lisaks määrati Venemaa Olümpiakomiteele 15 miljoni dollari suurune trahv. Raha kasutatakse ülemaailmseks dopinguvastaseks võitluseks. Sportlasega koos ei tohi PyeongChangi sõita mitte ükski taustajõud, kes osales Sotši olümpial.

ROK kinnitas, et Samuel Schmidi raportil on tõsi taga ja nende andmetel on tõestatud, et Sotši olümpial leidis venelaste poolt aset süstemaatiline dopingureeglite rikkumine. Süüdistati ka spordiministeeriumit ning vastutust selle eest kannab just minister Mutko, keda tulevikus ühelegi olümpiale ei oodata.

"Ma pole kunagi nii laiahaardelist manipulatsiooni näinud (kui Sotšis - toim). See tõi spordile ja olümpiale kaasa parandamatut kahju," ütles Schmid. Tema sõnul on Venemaa dopingusüsteemil teatavaid sarnasusi kurikuulsa Ida-Saksamaaga.

Bach oli kindel, et venelased ei hakka olümpiamänge boikoteerima. "Puhtad Venemaa sportlased hakkavad loodetavasti ehitama silda Venemaa ja ROKi vahel," ütles ta. Bach lisas, et ROKi täitevkomitee otsus Venemaa Olümpiakomitee karistamiseks oli konsensuslik.

ROKi president rõhutas, et tegemist on poliitiliselt täiesti neutraalse otsusega: "Me ei lase poliitikal ennast mitte kunagi mõjutada. Seda suhtumist on üle maailma austatud."