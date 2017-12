26-aastase USA kulturisti Dallas McCarveri äkksurm sel suvel šokeeris spordiala sõpru ja harrastajaid. Noormees suri lämbudes, kui oli omaenda kodus asunud einet võtma. Kas noormehe tappis hormoon, mida ta tarbetult lisaks võttis?

McCarveri surma põhjuseks oli südamehäire, kirjutab Iltalehti. Tema süda oli tavalise 26-aastase mehe omast palju raskem, vasaku vatsakese kamber laienenud ja arterid kõvenenud, mistõttu ei olnud südame verevarustus piisav.

McCarver ei põdenud suhkruhaigust, ometi võttis ta insuliini. Sellel on lihaskasvu soodustav toime, kuid see võis mõjutada ka McCarveri neerusid ja maksa: mõlemad olid ebanormaalselt suured. Ka olid mehe kolesterooli- ja testosteroonitasemed ebatervelt kõrged. Steroidide jälgi tema organismis siiski polnud. Lahkamisel selgus, et McCarver oli millalgi enne surma ka kanepit tarvitanud, kuid see tema surma kuidagi ei põhjustanud.

Insuliini otsest seost McCarveri surmaga siiski ei uuritud, kuid inimesel, kelle keha seda hormooni normaalselt toodab (ehk inimene ei põe suhkruhaigust) ei ole mingit vajadust insuliini võtta. Tegelikult võib see isegi eluohtlik olla...