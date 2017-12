Sisuliselt kordub PyeongChangis samasugune stsenaarium nagu tänavu augustis Londonis toimunud kergejõustiku MMil, kus Venemaa sportlaste rinnakutele oli kirjutatud akronüüm ANA (authorised neutral athletes ehk lubatud neutraalsed sportlased – K.J). See tähendab, et triumfi puhul ei mängita sportlase poodiumi kõrgeimale astmele kerkimise korral kõlaritest mitte Venemaa, vaid hoopis olümpiahümni, ja valgesinipuna trikoloori asemel kerkiksid lipumasti hoopis viis olümpiarõngast.

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) täitevkomitee on otsuse teinud. Venemaa sportlased võivad 2018. aasta veebruaris peetaval PyeongChangi taliolümpial osaleda, kuid ei saa seda teha omale tuttavas valgesinipunases dressis, vaid nad peavad esiti tõestama oma puhtust ning seejärel ümber kehastuma Venemaalt pärit olümpiaatleetideks (OAR).

15 kuud kestnud uurimise järel leidis komitee, et Venemaa on süüdi antidopingureeglite süsteemses manipuleerimises. Samas paluti ROKil arvesse võtta puhtaid sportlasi ja anda neile võimalus olümpiamängudel osaleda.

Lisaks peab Venemaa tasuma ligi 13 miljoni euro suuruse trahvi, millega kaetakse uurimise käigus tekkinud kulud. Sotši mängude ajal ametis olnud ametnikest määrati eluaegne olümpiakeeld Venemaa spordiministrile Vitali Mutkole ning aseministrile Juri Nagarnõhile. ROKi presidendi Thomas Bachi sõnul oli 15liikmelise komitee otsus konsensuslik.

„Anname endast parima, et seoses Venemaa karistamisega ümberjagamisele minevad medalid jõuaks oma uute omanikeni PyeongChangi mängude jooksul, et korvata seda emotsiooni, mis neil Sotšis saamata jäi,” sõnas Bach.

Kõik olümpiamängudel osaleda soovivad Venemaa sportlased peavad järele jäänud kahe kuuga tõestama oma puhtust spetsiaalselt koostatud Iseseisvale Testimiskomisjonile (ITA), mida juhib Valerie Fourneyron ja kuhu kuuluvad üks liige Rahvusvaheline Antidopingu Liidust (WADA), üks Dopinguvaba Spordi Ühingust (DFSU) ja üks ROKist – Dr Richard Budgett. Kõik komisjonis tehtud otsused on lõplikud ega kuulu edasi kaebamisele.

Sellise tee saavad ette võtta kõik olümpianormi täitnud sportlased, kes pole varem jäänud süüdi dopingureeglite rikkumises. Ometi ei saa erikomisjoni nõudmistele vastanud ja lisatestimistega nõus olnud atleedid automaatselt olümpiapiletit, sest viimane sõna selles ahelas jääb endiselt ROKile.

Selline käitumine on vägagi märkimisväärne, sest mäletatavasti lükkas ROK 2016. aasta Rio mängude eel kõik analoogsed otsused erinevate alaliitude õlgadele. Sellise otsusega loodab Bach, et Venemaa ei hakka PyeongChangi olümpiat boikoteerima. „Olümpiaboikott pole kunagi midagi saavutanud,” sõnas sakslane. „Ma ei näe ühtegi põhjust selleks, sest me lubame igal puhtalt Venemaa sportlasel olümpiamängudel osaleda.“



***

ROKi vilepuhuja on otsusega päri

Venemaa riikliku dopingusüsteemi paljastamises mängis suurt rolli endine Moskva dopingulabori juht Grigori Rodtšenkov, kes ütlustega esile tuli.

Pärast ülestunnistust USAsse pagenud ja praegu sealsete võimude kaitse all olev Rodtšenkov väljendas pärast ROKi otsust oma juristi vahendusel rahulolu.

„Grigori on otsusest teadlik ja ta on ROKi töö üle väga uhke,” vahendas mehe advokaat Jim Walden venelase sõnu. „Otsus saadab tugeva signaali, et Venemaa vääris oma tegude eest karistust.”