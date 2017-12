USAs tõstmise MMil kehakaalus +105 kilo kolm Eesti rekordit püstitanud ja väikese hõbemedali võitnud Mart Seim läks pärast etteastet kohe dopingukontrolli, esimesi muljeid rääkis tema treenerist isa Alar Seim.

Mõistagi jäi Alar Seim poja võistlusega rahule. "Mulle meeldis rebimise stabiilsus," rääkis papa Seim Eesti rekordiga ehk 191 kiloga lõppenud sooritustest. "Kolmandal katsel tuli sisse üks tehniline aps. Tõukamises oli väga kõva madin. Mart oli tubli, et suutis end kolmandal katsel kokku võtta ja 253 kilo ära tõugata. Ega kogusumma 444 kilo ka halvasti kõla."

Alar Seimi sõnul jäi pojal varu. "Mart kurtis, et jalad olid natuke tuimad," rääkis vanem Seim. "Nii et tunne polnud kõige värskem. Olen kindel, et see tulemus pole tema lagi."