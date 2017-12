Täna USAs Anaheimis lõppenud tõstmise maailmameistrivõistlustel üliraskekaalus (+105 kg) viienda koha ja tõukamises hõbemedali saanud Mart Seim jäi etteastega rahule.

"Tõukamise kolmas katse mulle meeldis," rääkis Eesti rekordi 253 püstitanud 27aastane sportlane pärast dopingukontrollis käimist Õhtulehele. "Tähtis oli ka see, et rebimises algraskuse kindlalt üles sain. Samas rebisin nädal aega tagasi 175 püsti. See andis lootust, et võistlusel suudan teha 195 kilo."

Mart Seim püstitas MMil kolm Eesti rekordit: rebimises 191, tõukamises 253 ja kogusummas 444 kilo. "Tegin enam-vähem sellise tulemuse, mida ma lootsin," arutles tallinlane. "Virisemiseks küll põhjust ei ole. Liigume õiges suuunas."

MMil teenis kuldmedali grusiin Laša Talahhadze, kes püstitas maailmarekordi - 477 kilo. Hõbemedali võitis iraanlane Saeid Alihossein 454 ja pronksi tema kaasmaalane Behdad Salimi 453 kiloga. Seimi edestas ka Usbekistani esindaja Rustam Djangabajev, kelle kogusumma oli 447 kilo.

"See oli teada, et grusiin ja iraanlased on minust tugevamad," lausus Seim, kes alustab homme koduteekonda.