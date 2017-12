Teatasime juba eile õhtul, et võrkpalli Meistrite liiga eestlaste duellis alistas Renee Teppani koduklubi Trentino Diatec Timo Tammemaa tööandja Maaseiki Noliko 3:1. Statistika viibis, nüüdseks on see olemas ja rõõmustav!

Trentino meeskonna põhikoosseisu kuulunud Teppan tõi üleplatsimehena 19 punkti. Tema 28 rünnakust olid edukad 16 ning vaid kolm lööki raksatas blokki ja üks tõi eksimuse. Lisaks 2 punkti blokist ja 1 pallingust. Võib lisada, et Eesti koondises on Teppan seni üldiselt olnud Oliver Venno järel diagonaalründajate seas teine number.

Temporündaja Tammemaa rünnakuprotsent oli sisuliselt sama, mis Teppanil (lõi 9st maha 5), lisandus 3 bloki- ja 1 servipunkt ehk kokku 9. Ent tema meeskond kaotas esimese ja neljanda geimi 17:25 ning teise 23:25, vaid kolmas lõppes Belgia klubi 25:23 ülekaaluga.

Samasse, E-alagruppi kuuluvad veel Poola valitsev meister Kedierzyn-Kozle Zaksa ja Türgi klubi Izmiri Arkas. Viiest alagrupist pääseb play-off'i iga grupi kaks esimest ning lisaks veel kaks paremat kolmanda koha meeskonda.