Venemaa hokistaar, koondise kapten Ilja Kovaltšuk kommenteeris ROKi eilset otsust Venemaa olümpiakomitee diskvalifitseerimise kohta, et kõigele vaatamata tuleb olümpiale ikkagi minna.

"Kui loobume, tähendab see alistumist!" teatas Kovaltšuk ajalehele Sport-Ekspress. "Me kõik mõistame, et ROKi otsus on puhtalt poliitiline. Põhimõtteliselt oli selge, et tuleb just niisugune otsus. Kui sportlased sõidavad sinna, siis see liidab riiki. Kõik puhtad sportlased peavad minema. Paljudele on need viimased mängud, kellel rohkem ei tule olümpial osalemise võimalust."

Kovaltšuk lisas, et sportlased on poliitikast väljaspool. "Meilt võeti lipp ja hümn, kuid ei võetud au ega südametunnistust. Ja kui õnnestub hästi esineda, siis kindlasti laulame hümni."

Kui Venemaad diskvalifitseeriva otsuse - olümpiastarti pääsevad ainult dopingupuhtad Vene sportlased olümpialipu all - välja kuulutanud ROKi presidendilt Thomas Bachilt küsiti eilsel pressikonverentsil Venemaa hokikoondise osalemise kohta, kostis olümpiajuht, et võistkondlikud alad on täpselt samas seisus nagu kõik teisedki - puhtad sportlased tohivad osaleda.