Ivan Melnikov, riigiduuma esimene asespiiker: "Venemaa sportlaste täieliku jälitamise poliitika on sihitud Venemaa ja terve meie rahva alandamisele. Tänased oma julmad otsused tähendavad selle poliitika osa. Seetõttu ei saa meie seisukohast vaadatuna neutraalse lipu all võistlema minna. Osalemine oleks alusetult ja tõenditeta diskvalifitseeritud sportlaste suhtes ebakorrektne. Kui aga riigi- ja spordijuhid võtavad vastu teistsuguse otsuse, elame omadele kaasa."

Pavel Kolobkov, Venemaa spordiminister: "Otsus on vastuoluline. Kuid see on ametlik otsus, mitte enam ettepanek. Kuni me pole tutvunud ROKi istungjärgu täielike dokumentidega, on põhjalike kommentaaride andmine enneaegne."

Venemaa meedia tõstatas pärast ROKi eilset otsust lubada sealsed sportlased taliolümpiale, kuid mitte oma lipu all, küsimuse, kas olümpiat boikoteerida? Sest sääraseid mõtteid on magunii viimasel ajal õhus olnud. Akaleht Sport-Ekspress kogus kokku kimbu vastuseid.

Ivan Babikov, laskesuusataja: "Ses olukorras oli säärane otsus ootuspärane. Oli raske eeldada, et meid lastakse tavalisel viisil olümpiale. Olümpial osalemine on meile tähtis. Jääme lipuvärvile vaatamata venelasteks.""

Mihhail Jemeljanov, riigiduuma saadik: "See on sündsusetu otsus, poliitiliselt mõjutatud. On selge, et see võeti vastu USA survel ning ROK taganes olümpiaideaalidest."

Aleksei Vojevoda, bobisõitja: "Mõistan neid, kes lähevad olümpialipu all võistlema. Riigi seisukohalt ei saa aga otsusega nõustuda. Oleme suur riik, deržaava. Niisuguse asjaga ei saa nõustuda. Pierre de Coubertini põhimõtted on ammu unustatud. Öeldakse õigesti, et ta pöörab end hauas ringi."

Anfissa Reztsova, suusatamise ja laskesuusatamise olümpiavõitja: "ROKi niisugune otsus seab meid dilemma ette - kas minna olümpiale või mitte. Tänaseni rääkisin, et peab minema, muutmaks oma unistused reaalsuseks. Nüüd arvan, et keegi ei lähe. Venemaal ei saada sellest aru. Juhid otsustavad, sportlastel pole midagi öelda. Lisaks ei suuda sportlased pärast kõike juhtunut esineda nii, nagu suudaksid. Keegi ei tahagi võistelda neutraalse lipu all, maa ei võtaks neid kangelastena vastu."

Jelena Issinbajeva, teivashüppe olümpiavõitja: "Kõik, kes viimase minutini uskusid õiglusesse ja lootsid parimat - ärge laskuge ahastusse. Ka mina uskusin eelmisel aastal viimase minutini õiglusesse. ROKi otsust ei saa pidada ootamatuks. Kõik liikus selle poole, ehkki lootsin, et dopingust puhastel sportlastel lubatakse võistelda oma riigi, Venemaa lipu all. Mis on jäänud alles olümpiaideaalidest ja -ideest? Venemaata on mängud lombakad!"

Igor Lebedev, riigiduuma saadik: "ROKi otsus lööb suurt sportlikku Venemaad. Sellega ei tohi leppida, Venemaa peab olümpial osalemisest loobuma. Hümn ja lipp on riigi uhkuseks, nende pärast lähevad sportlased võitlusse. Sportlastest on muidugi kahju..."