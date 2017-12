Kui Venemaal on ROKI eilse, sealset olümpiakomiteed diskvalifitseeriva otsuse peale lahti nutt ja hala, siis Saksamaa ajakirjanik Hajo Zeppelt näeb asju sootuks teise nurga alt.

Rea Venemaa dopingutarvitamise teemalisi filme vändanud Zeppelt süüdistas oma Twitteri kontol ROKi hoopis Moskvaga kokkumängus! "ROKi otsus räägib sellest, et kõik neutraalsed sportlased on võrdsed, kuid mõned on teistest võrdsemad, sest neid lubatakse nimetada "olümpiasportlasteks Venemaalt"," kirjutas Zeppelt.

"ROKi esindaja rääkis telekanali ARD kuluaarides, et PyeongChangis pole oodata mitte käputäit Venemaa sportlasi, vaid peaaegu täisrivistuses olümpiakoondist. Kas see on ROKi ja Moskva räpane kokkumäng vältimaks Venemaa boikotti? Lõputseremoonial võib juba näha Vene lippu, justkui midagi poleks juhtunud. See on ROKi imetrikk, millega püütakse oma nägu päästa - Venemaa olümpiakomitee diskvalifitseeriti ainult kümneks nädalaks."