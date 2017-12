"Ainuke signaal, et selline asi võiks juhtuda, oli see, et kahe nädala eest tehti sama pull suusahüpetes. Siis jäi Eestile kahe asemel üks kindel koht. Mul pole otseselt uue kvoodisüsteemi vastu midagi, aga ajastus oli häbematu, sest olümpia algab juba kahe kuu pärast," lausus Raju.

Praegu ei päästaks Eestit ka Venemaa kahevõistlejate võimalik olümpiapiletitest loobumine. Teatavasti otsustas Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK), et varasema dopingukaristuseta ja puhtad venelased saavad taliolümpial osaleda, aga mitte Venemaa lipu all, vaid neutraalsete sportlastena.

Idanaabrite poolt tulnud signaalid on erinevad: ühed soovitavad Pyeongchangi kohale minna, teised, sealhulgas iluuisustaar Jevgenia Medvedjeva, ei taha olümpial osaleda.

Venemaale kuuluvad kaks kohta saaks praeguse seisuga kaks esimest kontinentaalkarikasarja "joonealust sportlast", kelleks on kaks ameeriklast. Vennad Pihod paiknevad vastavalt 7. ja 12. positsioonil, aga valdavalt on nende ees just ameeriklased ja venelased. Seisu on oluliselt võimalik parandada 15.-17. detsembrini USAs Steamboat Springisis peetaval kontinentaalkarika etapil.

Olümpianimekirjad lähevad lukku 21. jaanuaril.

Han-Hendrik Piho. (Stanislav Moškov)

Eesti suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alakomitee juhataja Rauno Loidi sõnul sõidavad USAsse Han-Hendrik Piho, Kail Piho ja Andreas Ilves. Steamboat Springsis hüpatakse vaid 74 meetri mäelt ja see peaks muidu hüppemäel kesiselt esinevatele Pihodele sobima.

"Hea esinemise korral on võimalik mööda tõusta mitte ainult ameeriklastest ja venelastest, vaid ka näiteks poolakatest ning seeläbi olümpiakoht juurde saada. Hea esinemise all mõtlen kohti stabiilselt 15 parema seas," selgitas Loit. Enne 21. jaanuari on kontinetaalkarika etapp kavas ka Rukal.

Kindlasti tooks olümpiakoha juurde MK-sarja punktikoht. Aga punkti peaks sel juhul teenima mitte Kristjan Ilves ega Tiirmaa, vaid mõni teine eestlane. Ideaalis võiks üks Pihodest üllatada näiteks kodusel Otepää MK-etapil vähemalt 30. kohaga ja teine näidata taset kontinentaalkarikasarjas.

Siis saaks taas rääkida ka meeskonnavõistlusest. Pyeongchangis pääseb sellel distsipliinil rajale 10 riiki ja seal osalemine tagaks neljale kahevõistlejale EOK toetuse.