Mainekas jalgpalliajakiri France Football avalikustab homme tänavuse aasta maailma parima jalgpalluri nime. Ometi on esimesed kuulujutud juba meedias ringlemas ja seda üldse mitte niisama haltuur tasemel.



Madridi Reali superstaar on ühe "maailma parima" auhinna juba tänavu noppinud, kui ta tunnistati parimaks FIFA "The Best" nimelises auhinnagalal. Enamus jalgpalliekspertidest saadaks aga kunstlikult tekitatud trofee [The Best] kassi saba alla ning arvestaks parimast mängijast rääkimisel ainult Ballon d'Ori tiitliga.

Vahetult enne France Footballi poolt parima vutimängia välja kuulutamist tõi aga NIKE lettidele uhiuued CR7 putsed, mille nimeks on Mercurial Superfly V Quinto Triunfo CR7. Erilist rõhku tasub sealjuures pöörata just sõnapaarile Quinto Triunfo, mis portugalikeelest tõlgituna tähendab viiendat triumfi.

Samamoodi on vutisaapapaari sisetallale kirjutatud aastaarvud, millal Cristiano Ronaldo varasemalt maailma parimaks mängijaks on valitud - 2008, 2013, 2014, 2016 ning juurde on lisatud ka tänavune 2017. aasta.



Tõeline tõde selgub pidulikul galal homme, kuid ilmselt on võitja juba teada.

Se filtran imágenes del nuevo calzado de @Nike para Cristiano Ronaldo. "Quinto Triunfo" haciendo referencia a los años que ganó el Balón de Oro. pic.twitter.com/8AgmFbe9Ul — Nelson Rivera C. (@RiveraNelsonC) December 5, 2017

Viimased 10 Ballon d'Ori võitjat:

2016 Cristiano Ronaldo

2015 Lionel Messi

2014 Cristiano Ronaldo

2013 Cristiano Ronaldo

2012 Lionel Messi

2011 Lionel Messi

2010 Lionel Messi

2009 Lionel Messi

2008 Cristiano Ronaldo

2007 Kaka