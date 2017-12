Laskesuusatamise MK-sari jätkub sel nädalalõpul Austrias Hochfilzenis, kus on nii meestele kui ka naistele kavas sprint, jälitussõit ja teatesõit. Eesti koosseisus on võrreldes Östersundiga paar muudatust.

Märkimisväärseim lüke on see, et Östersundis loodetust kehvemaid suusaaegu näidanud Kauri Kõiv reisis Rootsist kodumaale vormi koguma ega osale üldse Hochfilzeni etapil. Individuaalvõistlus(t)el stardivad meestest Rene Zahkna, Kalev Ermits ja Roland Lessing ning teatenelikuga liitub Martin Remmelg.

Naiste individuaaldistantsi(de)l stardivad Johanna Talihärm, Regina Oja ning uue tulijana 22aastane Tuuli Tomingas, kes on varem MK-tasemel osalenud vaid teatesõitudes. Kadri Lehtla võistleb Šveitsis Lenzerheides toimuval IBU karikaetapil. Teatenaiskonna saatus on praegu lahtine.

Hochfilzeni etapp algab reedel sprindidistantsidega (meeste 10 km kell 12.30, naiste 7,5 km kell 15.15), jätkub laupäeval jälitussõitudega (meeste 12,5 km kell 13.15, naiste 10 km kell 15.45) ja lõppeb pühapäeval teatesõitudega (meeste 4x7,5 km kell 12.30, naiste 4x6 km kell 15.10).