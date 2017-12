Anaheimis toimunud tõstmise MM on selleks korraks läbi saanud, kuid kisa ja kära ürituse ümber niisama lihtsalt vaibuda ei taha. Nimelt on omamoodi skandaali üles kiskunud naiste üliraskekaalus (+90kg) hõbemedali teeninud Laurel Hubbard, keda neli aastat tagasi teati meeste ringkonnas Gavini nime all.



Naiste üliraskekaalus jäi Uus-Meremaalt pärit Laurel Hubbard kogusummas alla vaid ameeriklannale Sarah Roblesile (kogusumma 275 vs 284). Selja taha jäi aga hunnik naisi, kes sünnist saati nõrgema soo esindajad olnud ning sellise asjade käiguga sugugi päri pole.

#BREAKING: Transgender Kiwi athlete Laurel Hubbard makes history, claims silver at weightlifting world championshipshttps://t.co/HXuDB4l0WB pic.twitter.com/DIsYpd8Ri0 — 1 NEWS (@1NewsNZ) December 5, 2017





Pronksmedalisti Shaimaa Khalafi treener Mohamed Hosnytaha sõnas Reutersile, et tema Hubbardi starti laskmist ei mõista. "Me ei saa sellega nõustuda. Kui keegi on nii kaua mees olnud, siis paratamatult on tal kehas teistsugused hormoonid," lausus egiptlane.

39aastane Hubbard elas esimesed 35 aastat oma elust mehena ning püstitas oma kodumaal muuseas ka erinevaid noorteklasside rekordeid. Naiste seas lubati transseksuaalne Hubbart starti, kuna ta suutis vastata Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) poolt eraldi seatud normidele. Kuna alaliidud alluvad otse ROKile, ei jäänudki Rahvusvahelisel Tõsteliidul midagi muud üle, kui Hubbard starti lubada.



Loomulikult soovis meedia ka skandaalse sportlase enda arvamust saada, kuid Uus-Meremaale läbi aegade esimese tõstmismedali toonud Hubbard keeldus pressiga suhtlemast ning ei ilmunud ka ametlikult pressikonverentsile.

"Ta väldib neid, kuna tal on tõenäoliselt piinlik," lausus kuldmedali võitnud Roblesi treener Tim Swords.