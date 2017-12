Naiste parimaks osutus Johanna Talihärm 15 km individuaaldistantsi 45. koht, kus eestlannal jäi punktikohast puudu 21,1 sekundit. Suusarajal oli ta päeva 56. (kaotus kiireimale 3.40,6). Sprindivõistlusel suusatas Talihärm veelgi nobedamalt (38. aeg, viimasel ringil suisa 18.), kuid kolm möödalasku tähendasid 68. kohta. Esimest aastat naiste seas võistleva Regina Oja (21) suusakiirus kuulub veel MK-sarjas tagumisse otsa, Kadri Lehtla nädala rikkus palavik.

Nüüd sõnajärg Luttunenile: „Minu hinnangul on hooaeg alanud üsna hästi. Loomulikult ootame edasiminekut kogu koondise puhul, kuid algusega võib rahule jääda. Seda eriti Östersundi üksikdistantse vaadates. Laias laastus olid need meie jaoks head. 20 km individuaaldistants oleks olnud väga huvitav, kui Roland Lessingu suuski poleks ära varastatud ja ta oleks saanud teha enda sõitu. Minu hinnangul on Roland praegu heas vormis ja on kahju, et ta ei saanud võimalust sõita enda taseme vääriliselt.

On näha, et Rene Zahknas on potentsiaali teha hea hooaeg. Kalev Ermitsa puhul aga on hea meel näha, et ta on tagasi oma tasemel ja võimalik, et isegi paremal tasemel kui varem. Kauri Kõiv ei ole hetkel oma tippvormis, kuid loodetavasti jõuab iga stardiga sellele lähemale. Johanna Talihärm on võrreldes eelmise aastaga edasi arenenud, eriti suusakiiruses. Positiivne on olnud ka Regina Oja debüüt maailmakarikal. Ta on veel noor, aga oma sõitudega on ta näidanud, et tema areng liigub soovitud suunas. Kadri kahjuks haigestus Östersundis ega saanud teha oma parimat võistlust.“



MK-sari jätkub sel nädalalõpul Austrias Hochfilzenis, kus on nii meestele kui ka naistele kavas sprint, jälitussõit ja teatesõit. Eesti koosseisus on võrreldes Östersundiga paar muudatust.

Märkimisväärseim lüke on see, et Östersundis loodetust kehvemaid suusaaegu näidanud Kauri Kõiv reisis Rootsist kodumaale vormi koguma ega osale üldse Hochfilzeni etapil. Individuaalvõistlus(t)el stardivad meestest Rene Zahkna, Kalev Ermits ja Roland Lessing ning teatenelikuga liitub Martin Remmelg.

Naiste individuaaldistantsi(de)l stardivad Johanna Talihärm, Regina Oja ning uue tulijana 22aastane Tuuli Tomingas, kes on varem MK-tasemel osalenud vaid teatesõitudes. Kadri Lehtla võistleb Šveitsis Lenzerheides toimuval IBU karikaetapil. Teatenaiskonna saatus on praegu lahtine.