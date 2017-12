Iluuisutaja Johanna Allik avalikustas oma blogis, et kavatseb pärast sel nädalavahetusel Tondiraba jäähallis toimuvaid Eesti meistrivõistlusi uisud varna riputada.

"Te ei kujuta ettegi, kui raske südamega ma hetkel selle postituse teen. Et säästa end rasketest emotsioonidest, jään sel korral kidakeelseks ning kirjutan järje hiljem," kirjutab Allik oma blogis.

"Sel nädalavahetusel (9-10.12) on Eesti Meistrivõistlused Tondiraba jäähallis. Tegemist on minu kõige viimase võistlusega! Olen otsustanud tippspordist loobuda ning alustada uut etappi enda elus. Viimases postituses kirjutasin teile oma tavapärasest võistluspäevast.



Selle postitusega soovin kutsuda kõik, kes vähegi tunnevad uisutamise vastu huvi või sooviksid minule veel viimast korda kaasa elada, vaatama minu viimast võistlust. Mis iganes juhtub, ma tean, et see saab olema minule viimase aja emotsionaalseim sündmus. Ma olen võistelnud 17 aastat, 15 aastat rahvusvahelisel areenil ning see tundub ebareaalne, et ainult 4 päeva on võistluse lõpuni..Ei hakka edasi haletsema.

Võistlus toimub sel LAUPÄEVAL ja PÜHAPÄEVAL Tondiraba jäähallis. Mõlemal päeval algusega kell KAKS 14:00 (vt lisa: Uisuliit, võistluse ajakava.). Kutsun vaatama kõiki! Kui Sa pole kunagi uisutamist vaadanud, siis see on võimalus näha eesti parimaid iluuisutajad ning ka mind viimast korda!"