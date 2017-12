Möödunud nädalavahetusel leidis oma lõpplahenduse jalgpalli Norra karikavõistlused, kui Lilleström alistas finaalis Sarpsborgi meeskonna 3:2. Ekstaasis pallurid muutusid triumfi tähistades aga veidi ülemeelikuks.

Nimelt tähistas meeskond esmaspäeval oma karikavõitu linnaplatsile püstitatud suurel laval ning seda oli jälgima tulnud ka sadu fänne. Võidueufoorias sõitis katus natukene ära Lilleströmi kaitsjal Aleksander Melgalvis Andreassenil, kes end ihualasti kooris ning oma meheau karikasse toppis.

Kui lava ees rõkanud fännid ei lasknud nilbusest ennast häirida, siis Norra jalgpalliliit intsidendi järgselt kõige rõõmsam just pole. "Karikavõit on ilmselgelt suur sündmus ja seda tuleb ka vastavalt tähistada. Siiski saab seda teha ka lugupidavamal viisil," sõnas alaliidu kommunikatsioonijuht Yngve Haavik.

"Ma olen kindel, et Melgalvis ei teinud seda tahtlikult, kuid välja kukkus see küll halvasti. Sellega nõustuvad kindlasti ka pallur ise kui ka Lilleströmi klubi."

Ennast alasti koorinud Andreassen ennast aga väga häirida ei lase. "Sellest ma saan aru [et see kõikidele ei meeldinud], aga kas ma peaksin siis kuninga ees vabandama?" küsis mees. "Tõele au andes õnnestus mul eile [pühapäeval - toim.] temale tere öelda küll, seega ilmselt peaksin tõesti nüüd vabandama."



Kui mehelt küsiti, mida tema enda vanaema asjast arvaks vastas norralane, et õnneks pole vanaemal ei interneti ega sotsiaalmeediat.

Norway: Lillestrom Defender Apologises After Celebrating Cup Final Victory By 'Placing Genitals' Inside Trophy https://t.co/zaqkp2WkF9 via @waatpies pic.twitter.com/XnUeGmyxda — Who Ate All The Pies (@waatpies) December 6, 2017