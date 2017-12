Ilmselt on paljud korvpallisõbrad spordisaalis harjunud kuulma ühte entusiastliku meeshäält, kes loeb ette nii meeskondade koosseisud kui ka kutsub rahvast omadele kaasa elama. Lisaks korraldab sama härra kohtumiste vaheaegadel erinevaid publikumänge ja loeb ette statistikat. Kellega tegu?

See mees on Rene Riismaa ehk Renxx! Lihtsalt öeldes meelelahutaja, ent laiendeid selle sõna taga on mitmeid. Päeva-/õhtujuht, diskor, artist, spordisündmuste mänedžer, TV stuudiomänedžer, sündmuste täislahendaja - just selliseid teenuseid suudab 43aastane multitalent pakkuda.

„Meelelahutusest rääkides pean tegema kummarduse oma kallile isale, sest just temalt ma selle geeni olen pärinud. Esimese suurema sammu tegin raadioeetris – palju muusikat ja sõnalist osa ehk “kuula, vali ja räägi” oli heaks kooliks edasisel moderaatori, promootori, õhtujuhi ja DJ teekonnal. See aeg jääb mulle meelde, kui pidev kõndima õppimine – komistad, kukud ja rühid jälle edasi. Kuniks jooksmine selge…“ meenutab Renxx, kuidas ta leidis töö, mida tõeliselt armastab.

„25 aastat on möödas päevast, mil tegin oma esimese etteaste terve Eesti ees. Nende aastate jooksul on mu amet pakkunud põnevaid ja seiklusrikkaid väljakutseid – tele- ja raadiosaated, spordi- ja meelelahutussündmuste korraldamised ja juhtimised. Meelelahutusmaailma võin pidada oma teiseks koduks. Kohaks, kus mind ümbritsevad usaldusväärsed partnerid, hea meeskond ja rohkelt veel realiseerimata ideid.“