Meie hulgast on lahkunud 52aastasena üks läbi aegade andekamaid Eesti korvpallureid Peep Jõgi.



Omal ajal nii noorte- kui ka juunioride arvestuses Nõukogude Liidu koondisega Euroopa meistriks kroonitud Jõgi mängis oma lühikeseks jäänud karjääri jooksul põgusalt ka Jaak Salumetsa käe all.



Õhtuleht palus legendaarsel treeneril meenutada kunagist hoolealust. "Tema näol oli tegemist väga targa ja andeka mängijaga," ütles vanameister esimese asjana. "Kahekordne Euroopa meister juunioride klassis Nõukogude Liidu koondises. Vot see oli tema potentsiaal, aga kahjuks jäi see realiseerimata."



"Minu käe all oli ta põgusalt, vaid üks pool hooaega. Ta oli talendikas, aga lihtsalt polnud motivatsiooni edasi liikuda. Kõikide parameetrite kui ka mänguoskuse poolest üliandekas, kuid kõik tippu ei jõua," lausus Salumets. "Igaühel pole seda motivatsiooni, järjekindlust ja järjepidevust, et lõpuni välja minna. Järelikult polnud niimoodi lihtsalt ette nähtud."



Nõukogude Liidu juunioride meistrivõistluselt jõudis Jõgi auhinnakappi hõbe ja pronks ning 1982. aastal tuli ta NL karikavõistlustel 3. kohale. Eesti meistrivõistlustel on ta saanud hõbeda (1991) ja kaks pronksi (1985 ja 1992).