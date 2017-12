Hiljuti Eesti meisterklubi BC Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt taandunud Alar Varrak taasliitub rahvuskoondise treeneripingiga Tiit Soku ja Indrek Visnapuu kõrval ning hakkab täitma koondiste skaudi rolli Eesti Korvpalliliidus.



Varraku ülesandeks skaudina on hoida sidet välismaal mängivate korpvalluritega, kes on koondiste vaateväljas. Samuti tuleb suhelda mängijate klubide ja treeneritega ning külastada neid kohapeal, et jälgida mängijate arengut, treeningtingimusi ja metoodikat. 35-aastane Varrak sõnas, et tal on hea meel liituda meeste koondise ja Korvpalliliiduga. “Noormängijate skautimine annab mulle võimaluse tutvuda erinevate klubide tööprotsessidega, jälgida treenerite käekirja. Lisaks saan ma uusi ja väärtuslikke kontakte ning see avardab silmaringi ka isiklikus perspektiivis.”



Eesti Korvpalliliidu peasekretäri Keio Kuhi sõnul on vajadus koondiste skaudi järele olnud juba mõnda aega. “Korvpall on liikunud õiges suunas, meil läheb üha rohkem noori välismaa klubidesse ja ülikoolidesse, samas oleme jäänud hätta monitoorimise ja kommunikatsiooniga. Selline olukord nõuab teisel tasemel suhtlust nii välisklubide kui mängijatega. Alar Varrak on enda hindamatu kogemuste pagasiga abiks koondiste, mängijate ja välisklubide vahelises suhtluses.”



Varrak oli BC Kalev/Cramo peatreener aastatel 2012-2017, mille jooksul tuli neljal korral Eesti meistriks.



Eesti Korvpalliliidu jaoks on see olukord uus ning alustame vastava süsteemi ning võrgustiku loomist. Ilmselt ei jõua me kõikide mängijateni kohapeale see hooaeg, aga eesmärk on aasta-kahega saada ülevaade mängijate tegemistest nende koduklubidest ning luua parem suhtlus koduklubide, mängijate ja koondiste vahel.