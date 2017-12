Pärnu Sadama korvpallimeeskond sai Balti liigas teise järjestikuse kaotuse, kui jäi koduplatsil 61:87 alla Šiauliaile.



Pärnu jäi tagaajaja rolli kohe alguses: avaveerand kaotati 13:21 ning poolajaks oli leedulaste edu suurenenud juba kümne punkti peale. Murrangut mängu ei suudetud tuua ka teisel poolajal, mistõttu tuligi lõpuks vastu võtta 26punktiline kaotus.



Pärnu parimana tõi Siim Markus Post täna 17 punkti, Timo Eichfuss ja Sten Saaremäel toetasid teda vastavalt 11 ja 10 silmaga. Võitjate resultatiivseim oli Akeem Wright, kes kogus 17 punkti.



Pärnul on nüüd tabelis kirjas kaks võitu ja kolm kaotust, millega hoitakse A-alagrupis viiendat kohta. Šiauliai on nelja võiduga kuuest mängust teine.