Heas hoos on ka New Orleans Pelicansi mees DeMarcus Cousins, kes sai läinud kirja 40 punkti ja 22 lauapalli. Kusjuures see on tänavu teine kord, kui Cousins kogub vähemalt 40 punkti ja 20 lauapalli. Viimati sai säärase trikiga hakkama kuulus Patrick Ewing hooajal 1989-90.



DeMarcus Cousins has 2 games this season with 40+ PTS & 20+ REBS.



He is the first player to have multiple 40+ PTS, 20+ REBS games in a season since Patrick Ewing had 2 such games back in ’89-90. pic.twitter.com/inanGvLckT