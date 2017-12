Eile hommikul said Eesti kahevõistlejad rahvusvaheliselt alaliidult halva uudise: tugevamate riikide olümpiakvooti suurendati kuus nädalat enne kvalifikatsiooniperioodi lõppu neljalt viiele, mistõttu pidid kohti loovutama Eesti, USA, Venemaa ja Ukraina. Seega pääseb praeguse seisuga Pyeongchangi vaid kaks Eesti kahevõistlejat. Kusjuures üleeile olime kinni veel neljas kohas (ehk meeskonnaga peale) ja kumas lootus viiendagi mehe kaasa võtmisest. Kui olümpianimekiri läheks lukku täna, esindaksid Eestit Kristjan Ilves ja Karl-August Tiirmaa. FISi muudatuse tõttu (ajutiselt) kohast ilma jäänud Han Hendrik Piho sõnas, et teda eilne uudis ei kõiguta.

"Kui ma kevadel ja suvel alaliiduga rääkisin, ütlesin selgelt välja, et minu plaan on võidelda MK-punktide eest, täita olümpianorm ja siis minna olümpiale," lausus ta telefonitsi Õhtulehele. "Kui ma normi ei täida, ju ma siis pole olümpiavääriline. Aga alaliit teadis öelda, et suvise seisuga on meeskond peal.

Vaatasin too hetk ka, et olümpiakoht tuleb nii lihtsalt. Olin niikuinii sisimas valmis võitlema. Ma pole üldse löödud. Ma ei tahagi olümpiale minna, kui vorm pole vastav. Tahan ikka minna tulemust tugema, mitte lihtsalt võistlema. Okei, teine asi on see, kui meeskond saab peale ja olen neljas liige ning kedagi teist pole saata. Siis lähen muidugi spordimehelikult riiki esindama." Piho möönas siiski, et kogu koondise hooaja plaanid olid tehtud arvestusega, et Pyeongchangis tuleb neljakesi isamaa eest väljas olla. "Samas teadsime, et kui sama tasemega riigid, nagu Poola ja Venemaa, on meist hooaja vältel paremad, siis võime kohtadest ilma jääda. Nüüd läks võitlus lihtsalt karmimaks, muud midagi." Olümpianimekiri läheb lukku 21. jaanuaril. Piho osutas, et tema plaan oligi ülesehitatud seda tärminit silmas pidades. Järgmisel nädalavahetusel võistleb Piho koos vend Kaili ja Andreas Ilvesega USAs Steamboat Springsis toimuval kontinentaalkarikasarja etapil. Edasi näeb plaan ette jaanuari esimesel nädalavahetusel toimuvat Otepää MK-d, Val di Fiemme MK-d ja Chaux-Neuve MK-d. Nimetatud võistluste järel on selge, mitu Eesti kahevõistlejate Lõuna-Koreasse lendab.