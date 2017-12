Siiani on Gloryl Eestit esindanud vaid poksija Maxim Vorovski, kes pääses turniirile tänu sellele, et treenis eelnevalt neli aastat Hollandi tippklubis ja lõpuks sõlmis lepingu sealse kohaliku tiimiga, kelle kaudu pääses ka Gloryle.

Olgu öeldud, et Glory World Series võitlusspordi ürituste sarja peetakse kikkpoksimaailma eliitürituseks, kuhu soovivad pääseda kõik kikkpoksijad üle maailma.

"Sellisele üritusele pääsemiseks pole peamine see, kui hea sa oled, sest häid võitlejaid on maailmas jalaga segada, vaid peamine on see, keda sa isiklikult tunned, et sinna pääseda!" selgitab Mirkko Moisari treener Kevin Renno .

Renno sõnul on ta Eesti võitlejate Gloryle pääsemise ideed pikalt oma peas mõlgutanud ja selle tarbeks saidki sellel sügisel tehtud esimesed sammud — treener saatis kaks sportlast pikale treeningperioodile maailma tuntuimasse võitlusspordiklubisse Mike`s Gym, kus treenivad ja on treeninud paljud Glory tšempionid.

Oktoobrikuus, kui Tallinnas toimus sarja King of Kings Grand Prix etapp, kutsuti siia Mike`s Gymi asutaja Mike Passenier isiklikult, et näidata talle Eesti sportlaste taset ja arutada erinevaid koostöö võimalusi.

"Mike'i Tallinnasse toomine tasus ennast ära kiiremini, kui oleksin osanud unistadagi," räägib Renno. "Jätsin Mike'ile meie asjaajamisest ja sportlastest väga hea mulje ja üsna kiiresti pärast seda tuligi Mike'i telefonikõne teatega, et tal on mulle üks pakkumine. Kuna tema üks õpilane oli ennast vigastanud ega saanud Gloryl esineda, siis pakkus Mike mulle võimalust kedagi asendajaks esitada, enne kui ta teiste poole pöördub. Loomulikult andsin selle võimaluse meie akadeemia esivõitlejale, Eesti ühele paremale ja tugevamale kikkpoksijale Mirkko Moisarile!"

Moisari matš on neljameheturniiri reservvõitlus, mis tähendab Renno sõnul seda, et kui neljameheturniiril osalejatest on pärast poolfinaali üks finalistidest viga saanud, siis pääseb finaali reservmatši võitja.

"Kõik turniiril osalejad on väga tugevad sportlased nagu Gloryl ikka, kuid nii minu kui Mike'i silmis on Mirkkol väga reaalne võimalus seal võitmiseks," lisab Renno. Turniiril võitlevad kohalikud poisid ja Mirkko Moisari vastase nimi on Anil Cabril.

Moisari Gloryle pääsemine on ajalooline ka seetõttu, et ta on esimene eestlane, kes pääses sinna läbi Eesti enda management'i ehk Team Pitbull Managementi kaudu.

Renno: "Sellise ürituse puhul on kõige olulisem saada jalg ukse vahele ja teha seal hea fight (võitlus - M.T.), siis kutsutakse alati tagasi! Selle puhul on heaks näiteks Andra Aho ja taipoksi tippüritus Lion Fight, mida korraldatakse USA-s ja kus Andra võitis 3. raundis tehnilise nokaudiga ülikogenud tiitlipretendenti."