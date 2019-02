DOPINGU ABC: petised riskivad suguvõimetuse ja ootamatu karvakasvuga

Mis need on? Tuntumad ergutid on näiteks kokaiin, efedriin ja amfetamiin. Sportlased püüavad kesknärvisüsteemi mõjutavate ainetega parandada keskendumist, tähelepanu ja enesekindlust. Ergutid peletavad ka väsimust. Leiavad kasutust väga erinevatel spordialadel. Vahel viib dopingukontrollis põrumiseni hoopis piiritu pidutsemine.

Jalgpalligeenius Diego Maradona jäi 1994. aastal vahele efedriini kasutamisega. Kokaiinisõltuvuse all on mees kannatanud aastakümneid. AFP

Mis need on? Paljud on kindlasti kuulnud morfiinist ja heroiinist, kuid tekib küsimus, miks peaks sportlane neid närvisüsteemi mõjutavaid aineid kasutama? Vastus on tegelikult lihtne: valu vaigistamiseks. Narkootiliste ainete toel on võimalik teatud vigastustega edasi treenida, kuid sageli viib see hoopis vigastuse süvenemiseni. Eufoorias sportlane ei suuda oma piire objektiivselt hinnata.