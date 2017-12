U18 koondise abitreeneri Kris Killingu sõnutsi ei tee kindlasti kaasa mulluse U16 meeskonna kaks paremat. Hooaja alguses Saksamaale Bambergi Brosesse siirdunud Kerr Kriisa on vigastatud, Itaalias harjutav Kaspar Kitsing peab juba 3. jaanuariks tagasi koduklubi juures olema. Pole veel selge, kas ta mõnel treeningul osaleb.

Ilmselt põnevaim küsimus saab olema: mida suudavad meie kuni 18 aastased noormehed? Mängijate materjal on iseenesest korralik, ent mitmed eeldatavad põhitegijad jäävad turniirist eemale.

Samuti ei liitu meeskonnaga Tartu Ülikoolis palliv Hendrik Eelmäe, kes on tänavu nõnda kandvas rollis, et klubi ei saa teda minema lasta. Nimelt on tartlastel aastavahetuse perioodil kaks mängu. 30. detsembril koduses meistrisarjas, neli päeva hiljem Balti liigas.

„Kui on koondisetsükkel ja algab BSBC, siis Eesti meistriliigas võiks sel ajal paus olla, et saaks kaasata kõik mängijad,“ oli Killing korvpalliliidus veidi pettunud, sest ilmselt tõusnuks Eelmäe U18 koondise üheks liidermängijaks. Küll aga kiitis ta Tartut, kes noortele on tänavu suure võimaluse andnud.

Kuid Lõuna-Eesti parimast klubist siiski kaks noormeest turniirile pääsevad: Joonas Anton Jürgenstein ja Patrik Saal. Kumbki pole küll Tartu põhirotatsioonis, ent mõlemad on platsile saanud nii Eesti kui ka Balti liigas.

Kuigi lõplik tõde selgub 27. detsembril, kui noormehed kogunevad, teatas Killing, et meeskonnaga on liitumas Henri Drell. 17aastane ääremängija kerkis tegijate sekka juba läinud suvel peetud U18 EMi B-divisjoni turniiril, kus tal tuli võidelda aasta vanemate poiste seas. Hea hooaja algus Saksamaa esiliigas viitab, et temast võiks saada turniiri üks säravamaid tähti.

U18 koondise peatreener on Indrek Reinbok, keda abistavad Killing ja Jüri Pritšin.