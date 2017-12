Eesti korvpallikoondlslane Siim-Sander Vene on olnud üle kolme kuu vigastuspausil, kuid kuulub endiselt Itaalia klubi Reggio Emilia hingekirja. Kui vigastusperioodi alguses näis, et koostöö klubiga on lõppenud, siis praegu ei näi miski välistatud.

Reggio Emiliast tuli täna uudis, et tiimist lahkub prantslane Landing Sane, kelle kolme kuu pikkune leping lõpeb 3. jaanuaril. Samuti on küsimärgi all hispaanlasest mängujuhi Pedro Llomparti - kelle kontraht saab läbi jaanuari keskel - jätkamine pärast seda. Ent Llomparti asjus peaks selgus saabuma EuroCupi pärast alagrupiturniiri lõppemist järgmisel nädalal.

Kuidas on see kõik Venega seotud? Nimelt värvati Sane just Venet asendama, kui selgus, et eestlase paus venib eeldatavalt mitme kuu pikkuseks. Kui aga Reggio Emilia pääseb edasi järgmisele etapile, pole välistatud, et klubi "aktiveerib" Vene uuesti.