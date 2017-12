Rahvusvaheline autospordiliit FIA kinnitas, et järgmise aasta ralli MMil osaleb meeskond nimega M-Sport Ford World Rally Team.

See tähendab Fordi tehaselt kõrgema profiili võtmist esimest korda pärast 2012. aastat, koostöö kauaaegse partneri M-Spordiga jätkub kõrgemal tasemel. Teatavasti sõitis viimastel aastatel M-Spordis ka Ott Tänak, kes aga siirdus uueks hooajaks Toyota ridadesse.

Sel aastal kaks MM-tiitlit võitnud M-Spordis toimunud muutus tähendab, et Ford suurendab tehnilist tuge ning nõnda saab Fiestat paremini arendada. Eeldatakse, et see oli otsustav tegur, miks individuaalselt meistriks tulnud prantslane Sebastien Ogier sõlmis tiimiga lepingu ka järgmiseks aastaks.