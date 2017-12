Tänastes korvpalli Euroliiga esimestes mängudes olid võistlustules tabelijuhid Moskva CSKA ja Pireuse Olympiacos ning mõlemad noppisid võidupunkti - üks päris raske, teine natuke lihtsama.

Olympiacos kohtus Istanbulis turniiritabeli viimasel real paikneva, hiljuti treenerit vahetanud Anadolu Efesega. Külalised võitsid esimese veerandaja 17:9, kuid otsustavalt ei õnnestunud ette rebida. Kolm minutit enne lõppu pääses omakorda Efes ette 54:50, kuid Olympiacos lõpetas kohtumise 11:4 spurdiga ja võitis 61:58. Errick McCollumil oli võimalus viia mäng lisaajale, kuid tema mängu lõpus sooritatud kolmene ei tabanud. McCollum viskas 16 ja Krunoslav Simon 17, võitjaist Vassilis Spanoulis 12 ja Hollis Thompson 11 punkti.

Nii nägi välja Spanoulise otsustav korv:

And here it is!



The big 👌 from @vassilis7span #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/IhwiSouTHM