Inglismaa jalgpalliliiga suveräänse liidri Manchester City peatreener Josep Guardiola on Hispaania võimude otsusel separatistide nimekirjas, sest soovitas korraldada Kataloonia iseseisvusreferendumit.

Väljaande AS teatel on Guardiola avalikult toetanud Kataloonia eraldumist Hispaaniast, ta õhutab võimude meelest separatistlikke meeleolusid. Viimasel ajal on nimekas treener kandnud poliitvangide toetuseks käel kollast linti.

Referendium korraldati 1. oktoobril, Kataloonia parlament teatas selle tulemustest lähtuvalt soovist astuda kuningriigi koosseisust välja.