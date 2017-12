Korvpalliliigas NBA oli taas võimsas hoos Houston Rocketsi pallur James Harden, kes viskas Los Angeles Clippersi vastu 51 punkti.

41 minutit platsil viibinud habemik tabas väljakult viskeid 28/15, sealjuures kolmeseid 14/6 ja vabaviskeid 16/15. Lisaks jäi tema arvele 8 resultatiivset söötu, aga ka sama palju pallikaotusi.

Hardenile oli see teiseks järjestikuseks kohtumiseks, kus ta 50 punkti piiri ületas. Meeskonnale pole see aga edu toonud, sest Rockets on pärast 14mängulist võiduseeriat kaotanud kaks viimast. Läinud öösel oli Clippers parem 128:118.

Kõikide läinudöiste kohtumiste tulemused: