"Kui vaadata, kuidas mängisime esimesel poolajal, kuidas kohtumist alustasime, kui hästi kaitsesime ja ründasime, siis on need kaotatud kaks punkti," ütles Klavan Liverpooli kodulehele antud usutluses.

Ta jätkas: "Aga kui vaadata tervikut, siis viik on õiglane. Mõlemad meeskonnad lõid kolm väravat ja me ise lasksime Arsenali tagasi mängu." Eestlase sõnutsi oli Arsenali meestele avavärv väga oluline, sest sealt sai kodupublik indu ning see kandus üle ka mängijatele.