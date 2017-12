Korvpalli Ühisliigas on sel nädalal mängupaus ning liiga kodulehel tehti väike vahekokkuvõte, kus arutletakse meeskondade võimaluste üle. Kuigi Kalev/Cramo seis pole parim, usub ajakirjanik Dmitri Geršikov, et play-off´i rong pole veel ära sõitnud.

"2 võitu ja 8 kaotust võib näida kui lootusetu olukord, kuid Kalevil on põhjust optimismiks. Meeskonna mängujuht ja keskmängija, (Branko) Mirkovic ja (Cedric) Simmons, on piisavalt kogenud, et tagada kvaliteet nii kaitses kui ka rünnakul," seisab kirjatükis. "Vaatamata nende vanusele, suudavad mõlemad vähemalt 25 minutit platsil rassida.

Samuti on Eesti meisterklubil ühtlane meeskond, tänu millele saab hoida kõrget tempot ja huvitavalt mängida. Peatereener Kairys (Donaldas) on aastatega rohkem kogemust hankinud, uusi asju õppinud ja nüüd valmis Ühisiliiga tasemel toimetama."

Nimelt juhendas Kairys hooajal 2013/14 Minski Tsmoki meeskonda, kuid siis teda kõige suurem edu ei saatnud. Geršikovi sõnutsi lootis leedulane toona liialt välismängijatele, kasutas liialt vähe mängijaid ning ei suutnud tähtsatel hetkedel meeskonda piisavalt targalt juhendada. Küll aga ütleb ta, et juba toona oli näha, et Kairys on talendikas treener.

Ühisliiga kodulehel avaldatud artiklis on Kalev üks neljast meeskonnast, Astana, Jenissei ja Tsmoki kõrval, kelle arengut hooaja jooksul tunnustatakse ning play-off´i võitlusesse pakutakse. Praegu hoiab Cramo kahe võidu ja kaheksa kaotusega eelviimast kohta. Kaheksandal positsioonil püsivast Astanast lahutab vaid üks võit.