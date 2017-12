Inglismaa jalgpalli kõrgliigas tegid Manchester United ja Leicester City võitlusliku 2:2 viigi

Kodumeeskond Leicester läks 27. minutil Jamie Vardy väravast juhtima, kuid hispaanlane Juan Mata viis 40. ja 60. minuti väravatest Unitedi juhtima.

City jäi 74. minutil vähemusse, kui teise kollase kaardi sai Daniel Amartey, kuid tunamullune Inglismaa tšempion suutis ikkagi viigistada. Päästjaks tõusis Harry Maguire, kes skooris matši neljandal üleminutil.

Manchesteri meeskond hoiab tabelis 42 punktiga teist kohta, linnarivaal City on 55 punktiga liider. Kolmandal kohal on 39 punkti kogunud Chelsea. Leicester City on tabeli kaheksandal real.