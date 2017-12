Kuigi koledate jõulukampsunite teema pole Eestis päris tundmatu, pole see Ameerika mandrilt alguse saanud lustakas tava siinmail tugevalt veel kanda kinnitanud. Sellest ei lase ennast häirida aga ookeanitagused portaalid, kes pühademeeleolus väikeseid vimkasid viskavad.



Portaal Bleacher Report otsustas tänavusteks jõuludeks riietada kuus superstaari vastavalt igaühe imidžile või tänavustele tegudele nende meeskonnavärvidesse.

Nii näiteks on meie lõunanaaber Kristaps Porzingise kõhu peal figureerimas ükssarvik, sest just selliseid võrdlusi lätlane korvpalliliigas NBA teenibki. Nimelt on 221sentimeetrine mängumees lihtsalt niivõrd erakordne.

Ahjaa, loomulikult ei puudu ka Kevin Duranti säutsud ja Kyrie Irvingu lameda maa teooria.