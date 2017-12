They stole my toilet...... I’m not making this shit up. Still waiting @DallasPD pic.twitter.com/Go9BP3itSB

Küll aga õppis Dominikaani juurtega ameeriklane veel midagi. Nimelt sai tema säuts sotsiaalmeedias väga palju vastukaja, kus inimesed juhtisid tähelepanu faktile, et miljonitel inimestel puudub üleüldse kodus selline "luksus" nagu WC-pott.



"See pani mind maailma teise nurga alt nägema," rääkis mees videos. "Üles kasvades arvame, et kõikil maailmas on WC-pott olemas, aga nüüd kui mul seda ei olnud ... teglikult oleme õnnistatud. Selliseid pisiasju ei tohiks unustada. See, et minul lapsena pott oli, ei tähenda, et teistel samad võimalused olid."