Ameerika jalgpalli profiliigas NFL pidi Margus Hundi koduklubi Indianapolis Colts põhihooaja eelviimases voorus tunnistama Baltimore Ravensi 23:16 paremust.

Terve kohtumise tagaajaja rollis olnud Coltsil oli võimalus viimase rünnakuga mäng küll lisaajale viia, kuid paraku Hundi meeskonnakaaslased sellega hakkama ei saanud.



Karksi-Nuiast pärit vägilane peatas kahel korral vastase läbimurdja.



15 mänguvooru järel on Coltsil kirjas nüüd kolm võitu, millega hoitakse AFC lõunadivisjonis viimast kohta. NFLis on vähem võite teeninud vaid New York Giants (2) ja Cleveland Browns (0).



Oma hooaja viimases kohtumises lähevad Coltsi mängumehed vana aasta õhtul vastamisi Houston Texansiga.

