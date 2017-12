Üks jalgpallifänn otsustas saabuvate pühade puhul laulda Inglismaal legendaarset jõulupala "Do they know it's Christmas time". Vutigurmaanile kohaselt kasutas ta aga ainult endiste ja praeguste jalgpallurite nimesid (kokku 119). Teiste seas sai ära mainitud ka pikki aastaid Inglismaal pallinud Mart Poom.