Jõuluaja ilmselt kõige südamlikuma laulu esitasid TTÜ korvpalliklubi mängijad, kes kandsid ette Mariah Carey pala "All I Want for Christmas Is You".

Tuttava jõuluhümni esitamisest ei pääsenud keegi ning oma osa on videos ka Eesti koondislasel Sten Olmrel ja grusiinil Levan Maškulial.