2019. aastal lisandub autoralli MM-sarja suure tõenäosusega Tšiili etapp, kirjutas väljaanne Motorsport-News. Seega lisanduks kalendrisse 14. etapp.

"Oleme kokkulepple väga lähedal. Tšiilis tuleks metsaralli ning katseid on nii merepinnal kui ka 2000 meetri kõrgusel mägedes. Praegu pole põhjust arvata, et Tšiili tingimused jääksid teistele rallidele alla," rääkis WRC promootor Oliver Ciesla.

"Autoralli on Tšiilis jalgpalli järel spordiala number kaks. Oleme 18 aastat korraldanud RallyMobili sarja ja WRC-kalendriga liitumine oleks meie jaoks järgmine samm. Meie teed on autoralli jaoks ilmselt kõige sobivamad kogu maailmas. Teed on peamiselt laiad ja kiired ning kruusatüüp peab vastu ka raskeveokitele," lisas Tšiili ralli peaorganiseerija Sebastian Etcheverry.

Võimalik on ka Jaapani ralli lisandumine, sest Ott Tänaku uus tööandja Toyota teeb selles suunas kõvasti lobitööd. Horvaatia etapi šansid on ajaga aga aina väiksemaks jäänud.

Rally Estonia korraldajad loodavad teatavasti WRC-etapi tuua ka Lõuna-Eestisse, aga sellest Motorsport-Newsi artiklis juttu polnud.