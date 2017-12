Neljakordse maailmameistri arvates võiksid MM-rallid olla umbes 250 kilomeetrit pikad. Kui tuua siia juurde suvaline näide, siis kuu aja pärast algava hooaja esimene ralli Monte Carlos on 395 km pikk.

"Kiiruskatsete arv võiks olla sama, aga tahaksin, et lõppeksid 30-50 kilomeetrit pikad katsed," lausus ta.

Ott Tänaku tööandja Toyota tiimi boss Tommi Mäkinen andis Soome väljaandele Ilta-Sanomat intervjuu, mille põhisõnum oli, et MM-rallid võiksid olla igas mõttes lühemad.

"See mõjutaks kõvasti meie kulusid. Tänapäeva WRC autodega võib murelt sõita 400-500 katsekilomeetrit. Aga oleks parem palju parem, kui sõidaksime selle sees kaks lühemat rallit ja alles siis tuleks suurem hooldus."

"Praegu on seis selline, et lendame Mehhikosse ja sealt ära. Seejärel toimub korralik autode hooldus ja siis lendame tagasi Argentiinasse. Asju võiks ajada mõistlikumalt ja odavamalt."

Mäkinen lisas, et MM-rallid võiksid olla ka kiiremad. Tema hinnangul tooks see sarjale uusi noori fänne.

"Kas meil on tingimata vaja kolm päeva võidu sõita või piisaks kahest päevast? See ei ole hea süsteem, et sõidetakse kaks-kolm kiiruskatset ja siis oodatakse umbes viis tundi. Tegevus peab koguaeg käima."

Ta jätkas: "Kiiruskatse ei pea kestma pool tundi. Kui oleksid ainult lühikesed katsed, oleks rallisid lihtsam korraldada. Samuti ei peaks rehve säästma, vaid saaks algusest lõpuni sõita gaas põhjas."