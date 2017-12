Eelmise kuue laskesuusatamise MK-hooaja võitja, prantslase Martin Fourcade'i jaoks oli aasta 2017 (väga) edukas.

Kalendriaasta sees (2016/17 hooaja teine ja 2017/18 hooaja esimene pool) tegi ta 26 individuaalset MK-starti, millest võitis üheksa. Poodiumilt jäi Fourcade eemale vaid neljal korral (3x viies, korra kaheksas).

Samasse arvestusse läks ka Hochfilzeni MM, kust ta võitis kulla ja kaks pronksi (pluss teatesõitudes kaks hõbedat).

🇫🇷@martinfkde @IBU_WC results in 2017:



🇩🇪: 8th -🥇-🥉

🇩🇪: 🥇-🥇

🇮🇹: 🥈- 5th

🇦🇹: 🥉-🥇-🥉- 5th

🇰🇷: 🥉-🥇

🇫🇮: 🥇- 5th

🇳🇴: 🥈-🥈-🥇



🇸🇪: 🥉-🥈-🥇

🇦🇹: 🥈-🥉

🇫🇷: 🥈-🥈-🥇



26 starts, 22 podiums, 9 victories. Won 7 of 8 races before that. #Legend pic.twitter.com/sZNTKSoc7v — Biathlon facts&stats (@BiathlonStats) December 26, 2017

Tänavu on Fourcade võitnud kaheksast etapist vaid kaks, kuid on kõik korrad jõudnud poodiumile ja on 432 punktiga sarja üldliider. Norralasel Johannes Thingnes Böl on 20 punkti vähem.