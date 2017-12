"Tottenhamis on fantastilised mängijad, kellega on fantastiline koos mängida. Meie tiimi on raske peatada. Ütlesin neile enne mängu, et nad prooviks mulle võimalusi tekitada ja seda nad ka tegid. Seega pean neile õhtusöögi välja tegema."

Tottenhami peatreener Mauricio Pochettino: "Mul on tema pärast väga hea meel. Ta vääris seda. Ta pole ainult talendikas mängija, vaid ka suurepärane professionaal. Ja tema ülihea omadus on ka see, et ta on meeskonnamängija. Väga hea eeskuju kõigile."