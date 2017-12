Jälle hakkab üks spordiaasta lõppema. Õhtuleht teeb tavapäraselt tagasivaate ja meenutab nii-öelda kerge kiiksuga sündmusi ja tegelasi. Neid kogunes tänavugi üsna palju. Alljärgnevalt selgub, kes on aasta avameelitseja, ähvardaja ja lahkuja. Milline uudis šokeeris kõige rohkem ja palju muudki. Pisut ootamatutes rollides astuvad teie ette Kelly Sildaru, Lembitu Kuuse, Aivar Rehemaa, Martin Vunk ning mitmed teised tuntud spordiinimesed.

Aasta tankist – suusataja Aivar Rehemaa

Kiibitsejad vinguvad alatasa, et murdmaasuusataja Aivar Rehemaa (pildil) ei ole pärast juunioride maailmameistriks tulekut saanud ühtegi säravat tiitlit. Tänavu väärib otepäälane kindlasti eriauhinda – aasta tankist. Kui ühiskonnas etendus suusaliidu ja Team Haanja tragikoomiline näidend lepingujant, kehastus 35aastane sportlane tiimi kõneisikuks ja selgitas olukorra tagamaid meediale. Kõrvaltvaatajatele jäi vahel mulje, et Rehemaa oli mõnes olukorras kellegi suuvooder ega väljendanud oma mõtteid. Sügisel sattus ta valgusvihku osaühingu Mulgi Õun esindajana, kui poodidest korjati kokku üle üheksa tonni nende firma õunu, mille päritolu oli ebaselge. Ettevõtte bossid loobusid selgituste jagamisest, küll aga andis „Aktuaalsele Kaamerale“ intervjuu Rehemaa. Televaatajatele torkas silma sportlase apsakas sõnaseadmisel. Ta ütles, et suurem (!) osa õunu on pärit Eesti aedadest, aga tagantjärele on raske selgeks teha, millistest aedadest. Nüüdseks on politsei algatanud võltsimise tunnuste alusel kriminaalmenetluse, mis tähendab, et Rehemaa astumine tööturule on olnud karm katsumus.

Aivar Rehemaa. (Jörgen Norkroos)

Aasta salapäraseim otsus – Šmigun-Vähi OM-kullad jäid alles