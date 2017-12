Liverpooli jalgpallimeeskond alistas eile õhtul ülikindlalt 5:0 Swansea. Kõik 90 minutit tegi taaskord kaasa ka Ragnar Klavan, kes Inglismaa meedialt kõvasti kiita sai.

This is Anfield andis meie mehele kümnepallisüsteemis hindeks 7. "Blokeeris 36. minutil suurepäraselt vastaste löögi: see oli Swansea ainuke võimalus ja Ragnar luhtas selle," seisab seal. Sama hinde sai ka Klavani keskkaitsepaariline Joel Matip.

Liverpool Echo hindas eestlast samuti 7ga. "Hoidis asjad väga lihtsana. Näitas pidevalt füüsilist kohalolekut ja ohjas suurepäraselt Oliver McBurnie´t. Avapoolajal tegi suurepärase blokeeringu," teatab Echo. Nemad andsid Matipile 6.