Uudiseid rannahallist!

Nõlvak - Tiisaar võitsid esimese Esna - Vesik vastu 21:17. Teises mängus loodi paarid segamini ja selgus et Nõlvak suudab ka ilma Tiisaareta võita, kui alistas koos Vesikuga teisel pool võrku olnud Tiisaare ja Esna. Nii et tuleb nentida, et liberona on rannavolles keeruline edukas olla