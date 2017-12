Tänavuseks hooajaks ookeani taha NBAsse siirdunud Miloš Teodosic aitas läinud ööl Los Angeles Clippersi koduväljakul 122:95 võidule Sacramento Kingsi üle.

Juba oma teises ametlikus kohtumises vigastada saanud serblane naasis detsembri alguses platsile ja on üha rohkem hoogu kogumas. Viimases kohtumises teenis Teodosic mänguaega 21 minutit ja viskas 8 punkti. Märkimisväärsem on aga 10 resultatiivset söötu, mis on tema NBA karjääri rekordiks. Lisaks ta mängujuht kirja 4 lauapalli.